Скандинавский стиль прост и функционален. Он не требует больших затрат на сложные конструкции и элитные аксессуары. Главный девиз этого стиля - практичность и простота. Несмотря на сдержанность скандинавского стиля, дизайн помещения выглядит очень уютно. Интерьер довольно минималистичен, что избавляет нас от нагромождения ненужных вещей.

Данный стиль предполагает лаконичность форм и экологичность текстуры в сочетании с природными материалами. Пространство комнаты получилось очень светлым и уютным. Здесь нет ничего замысловатого и эпатажного, но от этого помещение ничуть не теряет своего очарования.

Несомненно, скандинавский стиль обладает рядом неоспоримых достоинств и придется по вкусу тем, кто высоко ценит простоту. Любому интерьеру можно придать индивидуальное прочтение. Здесь же действительно есть, где проявить свою фантазию.