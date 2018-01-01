Скандинавский стиль прост и функционален. Он не требует больших затрат на сложные конструкции и элитные аксессуары. Главный девиз этого стиля - практичность и простота. Несмотря на сдержанность скандинавского стиля, дизайн помещения выглядит очень уютно. Интерьер довольно минималистичен, что избавляет нас от нагромождения ненужных вещей.
Данный стиль предполагает лаконичность форм и экологичность текстуры в сочетании с природными материалами. Пространство комнаты получилось очень светлым и уютным. Здесь нет ничего замысловатого и эпатажного, но от этого помещение ничуть не теряет своего очарования.
Несомненно, скандинавский стиль обладает рядом неоспоримых достоинств и придется по вкусу тем, кто высоко ценит простоту. Любому интерьеру можно придать индивидуальное прочтение. Здесь же действительно есть, где проявить свою фантазию.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.