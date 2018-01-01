Интерьер детской комнаты для двух девочек выполнен в скандинавской стилистике. Получившийся дизайн не только красив, но и необычайно функционален. Удобные кровати с выдвижными ящиками, рабочие уголки, расположенные у окна, вместительный шкаф - все это полностью соответствует концепции сканди. Светлая цветовая гамма, использованная в интерьере, визуально расширяет его границы. Изюминка интерьера - стена с изображением цирка и воздушных шаров.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.