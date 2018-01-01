Стиль прованс, или, как его еще называют, «французское кантри», идеально подходит для оформления детской комнаты для девочки. Этот изящный стиль привлекает своим колоритом и особой романтикой, которые присутствуют практически в любом французском интерьере. Стиль прованс является своеобразным олицетворением тепла, покоя и уюта, присущим солнечному югу Франции. Приятная обстановка интерьера в стиле прованс располагает к уютным посиделкам с подругами и другим девичьим занятиям.
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