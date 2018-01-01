Стиль прованс для интерьера спальни - это завораживающая пастельная палитра комфорта, чистоты и красоты. Натуральные, практичные материалы и аккуратные мелкие декорации объединяются в мотивы свежести и простоты. Зановески легкие и прозрачные. Это рай для утонченных натур, где лидирует нежный текстиль, изящная мебель из дерева, цветочный принт и пастельные краски, фарфоровые безделушки и винтажные аксессуары.
Дизайн-проект необходим так как:
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