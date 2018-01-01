Скандинавский стиль отличает обилие света, натуральность используемых материалов, чистота линий и сдержанность. Несмотря на свою простоту, это направление обладает особым очарованием, сделавшим его столь популярным по всему миру. К тому же оно настолько демократично, что может быть реализовано практически при любом бюджете. Так что если Вам по вкусу очарование Севера, то этот стиль - верное решение.

Оформив санузел в скандинавском стиле, вы получите довольно необычный дизайн, который позволяет насладиться бодрящим душем или расслабляющей ванной. Стиль заключается в использовании традиционных материалов, не имеющих большого количества цветов и лишних аксессуаров, отсутствии роскоши и вычурности. Но несмотря на сдержанность, интерьер помещения, выполненного в этом духе, выглядит очень уютно и притягательно.