Интерьер в стиле лофт отлично подходит молодым и решительным людям. С его помощью можно подчеркнуть индивидуальность, заявить о своих предпочтениях и желаниях. Он подчеркнет независимость от чужих мнений и сложившихся стереотипов.

Детская комната предназначена для двух детей. Функциоанально поделена на две части – левую и правую, где у каждого ребенка есть своя кровать и собственная рабочая зона с письменным столом и стеллажом для необходимых школьных принадлежностей.

Лофт - это стиль жизни, дух свободы и творчества, отказ от общепринятых норм и неограниченный простор для самовыражения.