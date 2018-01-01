Любителям урбанистического стиля несомненно придется по вкусу этот интерьер. Имитация кирпичной стены является отличным фоном для большой удобной кровати. А отделка под грубый бетон - по-настоящему олицетворяет лофт, с его индустриальным характером. Трековые светильники и лампы локального света из металла подчеркивают брутальный дух пространства.
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