Основные черты, присущие данному интерьеру-это светлые и приглушенные тона, симметричная, по возможности, группировка мебельной группы.

Здесь нет места богатой роскоши и вычурности. Интерьер светлый и уютный.

Чтобы визуально увеличить небольшую высоту помещений, использовались такие приемы как вертикальные линии в мебели, наличие дополнительных источников света, отказ от высоких больших светильников в пользу точечных или аккуратных люстр. Мебель строгая и лаконичная.

Эта современная комната может стать отличным вариантом для ценителей светлых и просторных городских интерьеров.