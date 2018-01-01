Скандинавский стиль со свойственными ему чертами минимализма станет отличным решением для любой квартиры небольшой площади. Это направление в интерьере малогабаритных квартир может смотреться не менее изысканно, чем в просторных помещениях.

Пространство студии поделено на зоны: кухня, небольшая гостиная, прихожая и обеденная зона, которая вынесена на лоджию. Цветовая палитра интерьера выполнена в серых тонах с яркими оттенками в виде мебели и отделки стен.

Дизайн этой квартиры характеризуется элегантностью, легкостью и спокойствием. Стремление к упорядочиванию образует необычайно уютное, лаконичное и свободное пространство. Ничего лишнего, никакой напыщенности, максимальная естественность во всем. Привлекательным моментом является незатейливость интерьера и предпочтение простым предметам обстановки.

При всей кажущейся простоте квартира в скандинавском стиле отличается неординарностью и колоритностью, в нем с удивительной легкостью уживаются простота и отличный вкус, особый шик и подчеркнутое безразличие к роскоши.