Скандинавский стиль со свойственными ему чертами минимализма станет отличным решением для любой квартиры небольшой площади. Это направление в интерьере малогабаритных квартир может смотреться не менее изысканно, чем в просторных помещениях.
Пространство студии поделено на зоны: кухня, небольшая гостиная, прихожая и обеденная зона, которая вынесена на лоджию. Цветовая палитра интерьера выполнена в серых тонах с яркими оттенками в виде мебели и отделки стен.
Дизайн этой квартиры характеризуется элегантностью, легкостью и спокойствием. Стремление к упорядочиванию образует необычайно уютное, лаконичное и свободное пространство. Ничего лишнего, никакой напыщенности, максимальная естественность во всем. Привлекательным моментом является незатейливость интерьера и предпочтение простым предметам обстановки.
При всей кажущейся простоте квартира в скандинавском стиле отличается неординарностью и колоритностью, в нем с удивительной легкостью уживаются простота и отличный вкус, особый шик и подчеркнутое безразличие к роскоши.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.