Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры выполнен в модном современном стиле. Сдержанная цветовая гамма с преобладанием бежевых, серых и нежно-розовых тонов делает интерьер необычайно изысканным и гармоничным. Интересная архитектура пространства, четкая геометрия и яркие дизайнерские находки - вот основные характеристики, которые делают этот проект особенно эстетичным и интересным. Каждое помещение квартиры не только красиво, но и функционально.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.