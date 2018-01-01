Жилой комплекс «Седьмое Небо» для тех, кто хочет чуть большего. Чуть большее — это умные жилые планировки. Активные дворы и стильная архитектура. И чуть, больше чем просто хорошее место — в двух минутах от улицы Ленина, но без дорожного шума, пыли и выхлопных газов.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.