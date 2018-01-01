Проектом предусмотрено строительство шести девятиэтажных жилых домов общей площадью квартир более 90 тыс. кв.м. На первых этажах домов разместятся помещения административно-офисного назначения, магазины, специализированные внешкольные учреждения: кружки детского творчества, музыкальная и художественная школы. На территории комплекса расположатся детские и спортивные площадки, детский сад на 100 мест, два подземных гаражных комплекса и подземная автостоянка общей вместимостью 950 машиномест. Также проектом предусмотрено строительство в поселке Мебельной фабрики школы на 825 мест.

В шаговой доступности от жилого комплекса «Афродита-2» уже функционируют разнообразные объекты инфраструктуры. Прямо напротив новых домов находится спорткомплекс с теннисными кортами и фитнес-центром, в нескольких минутах ходьбы на территории п.Пироговский работает поликлиника со стационаром, МФЦ, множество сетевых магазинов («Пятерочка», «Магнит», «Дикси», «Монетка»), почтовое отделение, дом культуры, школа искусств, стадион, ледовая арена с секциями хоккея и фигурного катания. Завершена реконструкция школы №19 для увеличения количества учеников до 1000 человек: пристроены и уже приняли учащихся второй и третий корпуса с зимним садом, спортивными площадками и плавательным бассейном.