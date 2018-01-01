Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект экстерьера 500.0м2 Современный стиль для жк афродита 2
Фото №2: Дизайн-проект экстерьера 500.0м2 Современный стиль для жк афродита 2
Фото №3: Дизайн-проект экстерьера 500.0м2 Современный стиль для жк афродита 2
Фото №4: Дизайн-проект экстерьера 500.0м2 Современный стиль для жк афродита 2
Фото №5: Дизайн-проект экстерьера 500.0м2 Современный стиль для жк афродита 2

Дизайн-проект экстерьера 500.0м²
Современный стиль
для жк "афродита 2"

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Проектом предусмотрено строительство шести девятиэтажных жилых домов общей площадью квартир более 90 тыс. кв.м. На первых этажах домов разместятся помещения административно-офисного назначения, магазины, специализированные внешкольные учреждения: кружки детского творчества, музыкальная и художественная школы. На территории комплекса расположатся детские и спортивные площадки, детский сад на 100 мест, два подземных гаражных комплекса и подземная автостоянка общей вместимостью 950 машиномест. Также проектом предусмотрено строительство в поселке Мебельной фабрики школы на 825 мест.

В шаговой доступности от жилого комплекса «Афродита-2» уже функционируют разнообразные объекты инфраструктуры. Прямо напротив новых домов находится спорткомплекс с теннисными кортами и фитнес-центром, в нескольких минутах ходьбы на территории п.Пироговский работает поликлиника со стационаром, МФЦ, множество сетевых магазинов («Пятерочка», «Магнит», «Дикси», «Монетка»), почтовое отделение, дом культуры, школа искусств, стадион, ледовая арена с секциями хоккея и фигурного катания. Завершена реконструкция школы №19 для увеличения количества учеников до 1000 человек: пристроены и уже приняли учащихся второй и третий корпуса с зимним садом, спортивными площадками и плавательным бассейном.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля экстерьераЗаказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
Смотреть
3D тур
Фото №1: Дизайн-проект экстерьера 500.0м2 Современный стиль для жк афродита 2Фото №2: Дизайн-проект экстерьера 500.0м2 Современный стиль для жк афродита 2Фото №3: Дизайн-проект экстерьера 500.0м2 Современный стиль для жк афродита 2Фото №4: Дизайн-проект экстерьера 500.0м2 Современный стиль для жк афродита 2Фото №5: Дизайн-проект экстерьера 500.0м2 Современный стиль для жк афродита 2
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

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