Архитектура и интерьер этой квартиры воплощают дух модернизма: нестандартные формы, богатство фактур и свежий подход к традиционным решениям. Пространство объединено в цельную гармоничную композицию с ярким характером. Сценарное освещение раскрывает индивидуальность пространства, а контрастные акценты усиливают выразительность и придают изысканное очарование.
Архитектура и интерьер этой квартиры воплощают дух модернизма: нестандартные формы, богатство фактур и свежий подход к традиционным решениям. Пространство объединено в цельную гармоничную композицию с ярким характером. Сценарное освещение раскрывает индивидуальность пространства, а контрастные акценты усиливают выразительность и придают изысканное очарование.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.