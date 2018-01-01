Дизайнерский стиль хай-тек появился на склоне позднего модернизма на фоне высоких технологий. Он пропитан эпохой стремительного технологического прогресса, полетами в космос и представлениями о будущем. Это направление стало определением высокой функциональности, технологических веяний и безупречности конфигураций. Интерьеру в стиле хай-тек присуще использование металла, ультрасовременных неоновых ламп, минималистичной техники и контрастных цветов. Этот компьютерный клуб - идеальный пример стиля хай-тек, воплощенного в коммерческом помещении.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.