Стиль Прованс является олицетворением тепла, покоя и уюта, присущих солнечному югу Франции. Он привлекает своим особым колоритом и романтикой, которые присутствуют практически в любом французском интерьере.
Атмосфера, сложившаяся в этом доме, располагает к уютным посиделкам и неспешным разговорам, размеренному отдыху и приятному времяпрепровождению в кругу семьи или друзей. Красивая цветовая палитра, отделка с использованием дерева, простая, но изящная мебель создают в интерьере теплое домашнее настроение.
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