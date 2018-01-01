Прованс, или «французский кантри», как его еще называют, это не просто стиль в дизайне интерьера, а уникальная возможность окунуться в атмосферу домашнего уюта и наполнить жизнь миром и гармонией.

На первый взгляд, декорирование городской квартиры деревенскими элементами кажется чуждым и неестественным. Но в то же время, свет, тепло, приятные естественные оттенки, это то, чего так не хватает жителям больших городов. Простодушная наивность, уют в сочетании с элегантностью - это основные характеристики стиля. Прованс – это очень лаконичный стиль, он достигает эффектного результата минимумом средств, и, тем не менее, он чрезвычайно разнообразен.

Для дизайна этой квартиры характерна незамысловатость, повседневность и близость к природе. Приятные светлые оттенки расслабляют и погружают в мир согревающего солнца, где много маленьких, уютных домиков, обвитых виноградом. Атмосфера помещения пропитана теплом и гостеприимством. В каждой комнате царит небывалый покой и комфорт.

Стиль прованс в интерьере очень популярен сегодня: его выбирают люди, которые устали от показной роскоши, которые хотят привнести в интерьер романтическую атмосферу сельской жизни.