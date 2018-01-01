Главным достоинством и отличительной чертой Скандинавского стиля является преобладание большого количества света и свободного пространства. Предпочитаемыми цветами являются пастельные тона. При этом, для каждой отдельно взятой комнаты данный стиль будет применим со своими особенными характеристиками, индивидуальным подбором тканей, материалов и фактур. Например, из материалов предпочтение отдают дереву, камню и керамике.

Нордический дизайн славится тем, что он способен сочетать явно не сочетаемые элементы. Здесь натуральные фактуры объединяются с лоском глянцевых журналов, а дизайнеры могут создать идеальный образ, представляющий собой композицию из дорогой керамической плитки и грубой необработанной древесины.