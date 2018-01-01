Дизайн этой однокомнатной квартиры выдержан в стиле минимализм. В интерьере использованы контрастные цвета - белый в сочетании с различными оттенками бежевого и серого, а также яркими акцентами в виде теплого желтого. Благодаря простым архитектурным формам и лаконичному дизайну совсем не возникает ощущение тесноты, скорее, наоборот, пространство кажется достаточно просторным и свободным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
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