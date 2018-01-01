Интерьер этой однокомнатной квартиры выдержан в стиле минимализм. Чистота линий, простые формы и светлые тона в отделке создают в помещении гармоничную и уютную атмосферу. Благодаря грамотному зонированию, на небольшой площади дизайнерам удалось разместить все, что нужно - компактную кухню с зоной отдыха, удобную гостиную и спальню.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.