Разрабатывая проект этой двухкомнатной квартиры, дизайнер следовала основным принципам стилистики модернизма, благодаря чему помещение получилось необычайно стильным, современным и функциональным. Большое пространство кухни-гостиной сделали максимально комфортным. Лаконичный кухонный гарнитур дополнили обеденной группой в виде невысокой барной стойки. Помещение спальни очень практично и минималистично. Такой дизайн не отвлекает и позволяет полностью расслабиться.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.