Дизайн этой квартиры основан на принципах модернизма: стильная архитектура, игра фактур и новое видение привычных решений. Интерьер воспринимается как цельное и гармоничное пространство с яркой индивидуальностью. Сценарное освещение акцентирует его характер, а цветовая палитра добавляет выразительность и тонкий штрих стиля.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.