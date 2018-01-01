Проект квартиры-студии выполнен в модном стиле минимализм. Геометрия пространства четко разграничена. Небольшая барная стойка отделяет зону приготовления пищи от гостиной. В отношении цвета остановились на традиционном белом. Он визуально увеличил площадь пространства и стал отличной базой для других оттенков. Мебель лаконичных форм идеально подошла под выбранную стилистическую концепцию.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.