Дизайн квартиры выдержан в современном стиле. Сдержанная цветовая гамма создаёт атмосферу лёгкости, а продуманные архитектурные приёмы, разнообразие фактур и нестандартные световые решения подчеркивают единство интерьера.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.