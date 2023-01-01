Дизайн-проект этой трехкомнатной квартиры выполнен в стиле арт-деко. Его отличают изящные формы, четкие линии, обилие дорогих текстур и декоративных элементов, а также эксклюзивные материалы. Интерьер выдержан в светлой цветовой гамме. Пастельные оттенки бежевого и розового цветов идеально сочетаются с золотистым и нарядным белым.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.