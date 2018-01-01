Изящный и в меру роскошный стиль арт-деко нашел свое воплощение в интерьере этой трехкомнатной квартиры. Четкие геометрические формы, обилие дорогих текстур и декоративных элементов, нейтральная цветовая гамма, а также эксклюзивные материалы - все это создало в квартире неповторимую атмосферу уюта и гармонии. Каждое помещение в квартире отличается изысканным видом и полностью соответствует стилистической концепции.
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