Интерьер этой квартиры-студии выполнен в стиле лофт. Тон в помещении задают характерные для этой индустриальной стилистики терракотовый и серый цвета. Пространство поделено на несколько функциональных зон - кухни, гостиной-спальни и рабочего кабинета. Зону гостиной отделили от кухонного помещения перегородкой в виде шкафа. Особое внимание уделено освещению. В каждой зоне предусмотрены свои светильники, также выполненные в фабричной стилистике. Кроме основной комнаты и ванной в квартире обустроили удобную гардеробную.
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