Интерьер этой квартиры-студии выполнен в стиле лофт. Грубые поверхности под камень, кирпичная кладка, грубое дерево и современные индустриальные светильники придают помещению брутальный дух фабричного пространства. В интерьере преобладают характерные для лофтовой стилистики цвета, такие как серый, черный, графитовый и темно-коричневый. Для проекта дизайнеры подобрали минималистичный декор, что позволило оставить максимум свободного пространства.
Дизайн-проект необходим так как:
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