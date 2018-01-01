Дизайн-проект этой трехкомнатной квартиры выполнен в стиле современная классика. Красота и изящество в интерьере сочетаются с удобством и функциональностью.

Сдержанная цветовая гамма и классические элементы декора придают помещению определенный шарм и формируют в нем гармоничную атмосферу. Каждое помещение практично и полностью соответствует выбранной концепции.