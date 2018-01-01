Интерьер этой квартиры получился достаточно эклектичным. Дизайнер умело объединила в нем элементы современной классики, лофта, модернизма и арт-деко. Все помещения обладают четкой геометрией. Цветовая гамма построена на контрастах. Красивый цвет какао здесь сочетается с хвойным зеленым, насыщенным синим и серым цветом. В интерьере удачно скомбинированы такие декоративные элементы как стеновые панели, зеркала и грубое дерево. Особое внимание уделено освещению. В каждом помещении помимо основного источника света присутствуют дополнительные осветительные элементы.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.