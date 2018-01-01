Дизайн-проект этой квартиры-студии, выполненный в стиле Американская классика, получился очень изысканным и утонченным. Сдержанная цветовая гамма, с использованием выбеленных оттенков бежевого, розового, зеленого и молочного придает помещению респектабельный вид и определенный шарм. Мебельная композиция расположена таким образом, что в помещении остается достаточно свободного места. Дополнительную гармонию помещению придают изящные светильники.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.