Если вы предпочитаете гармоничный интерьер, ненавязчивую, но выразительную цветовую гамму и умеренный декор, стиль американская классика точно для вас. В помещении этот стиль подразумевает симметричные формы, красивую основательную мебель, и сдержанные цвета. В таком интерьере часто используют приемы симметрии, которые придают ему целостный вид.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.