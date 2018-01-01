Проект для этой двухкомнатной квартиры дизайнер выполнила в современном стиле. Красивая гамма в использованием белого, серого, бежевого и некоторых акцентных цветов делает помещение эстетически привлекательным и самобытным. Приемы по зонированию пространства, микс различных текстур, световой сценарий - все это работает на общую концепцию интерьера. Каждое помещение квартиры не только красиво, но и функционально.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.