Дизайн-проект этой небольшой квартиры-студии получился очень современным и изысканным. Удачный микс различных стилистических направлений создает в ней неповторимую уютную атмосферу. В качестве основных цветов выбраны серый, глубокий зеленый, белый и акцентный цвет фуксии. Материалы, подобранные для отделки квартиры, отличаются высоким качеством и необычайно эстетичны. Вся мебель и системы хранения функциональны и идеально вписаны в пространство.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.