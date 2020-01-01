В интерьере этой двухкомнатной квартиры дизайнеры воплотили модный и современный стиль модернизм. Четкая геометрия пространства, интересные дизайнерские находки, комбинирование разнообразных материалов, современные элементы декора - все это смотрится необычайно гармонично и целостно. В качестве основных цветов дизайнер подобрала белый и серый. Они идеально сочетаются с деревянными текстурами, использованными для частичной отделки стен и мебели.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.