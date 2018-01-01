Этот стиль в интерьере раскрывает яркую индивидуальность владельца помещения. Каждая комната наполнена особой атмосферой, в каждом уголке ощущаются согревающие нотки домашнего уюта. Гостиная будто создана для того, чтобы устроиться на мягком диване с интересной книгой в руках. Или в долгий пасмурный вечер, забравшись под плюшевый плед, наслаждаться любимым сериалом. А контрастная кухня с забавными шарами - светильниками располагает к приятным посиделкам за чашечкой освежающего чая.

Неспроста модернизм пользуется такой популярностью. Квартира так и манит своей загадочностью и красотой. Она словно неизведанный мирок, который каждый день открывает свои новые тайны. А наряду с этим помещение остается теплым, удобным и комфортным, что позволяет забыть обо всех проблемах и погрузиться в легкое очарование родного уголка.