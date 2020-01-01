Дизайн-проект трехкомнатной квартиры выполнен в современном стиле с элементами лофта. Цветовая гамма в серых, черных и белых тонах, а также графичная мебель делают пространство структурированным и при этом необычайно целостным. Интерьер кухни-гостиной отличается функционализмом и совмещает в себе две зоны - непосредственно зону отдыха и зону приготовления пищи. Дизайн всех помещений, включающий кухню, гостиную, спальню, кабинет и ванную достаточно минималистичен. Здесь нет ничего лишнего и каждый предмет находится на своем месте.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.