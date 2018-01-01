Эклектика, пожалуй, самый сложный, но в то же время самый интересный стиль в оформлении интерьера. В идеально-эклектичном пространстве черты разных стилей, гармонично дополняют и подчеркивают друг друга. В интерьере этой однокомнатной квартиры все гармонично и идеально соответствует выбранной концепции. Грамотное зонирование делает квартиру необычайно функциональной и красивой. Базовый светло-серый цвет визуально увеличивает пространство. В качестве акцентного элемента в комнате выступает часть стены, отделанная обоями с растительным принтом. В кухне такой элемент - грифельная доска.
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