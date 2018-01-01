Интерьер однокомнатной квартиры представлен в стиле «Эклектика».

Попадая в основную комнату, мы проходим мимо доски для заметок, минуем рабочую зону письменного стола и видим современные светильники в стиле "Лофт", кирпичную стену (так называемый "морёный кирпич") с функциональными полками и картинами.

Кухонная зона выполнена в светлых тонах, благодаря чему пространство помещения кажется просторней, а второй слой потолка, подсвеченный светодиодной лентой, создает ощущение «парящего» потолка, стремящегося ввысь. Освещение в гостиной можно регулировать, сделав его ярким, либо приглушенным, тем самым создавая подходящую под настроение атмосферу. Удобный диван серого цвета приятно сочетается с естественным цветом кирпича, рядом с диваном находится торшер, который завершает композицию. Керамогранит «под дерево» и деревянный кухонный стол задают нотку эко стиля, а уютный уголок на подоконнике является отличным местом для отдыха и чтения книг. Белая плитка частично отражает свет и визуально расширяет пространство.

В комнате много различных деталей, функционально связанных между собой. Все здесь буквально излучает энергию жизни и наполняет помещение позитивом. Заряд бодрости, полученный в этой яркой квартире, не оставит вас в течение дня.