Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.