Интерьер этой однокомнатной квартиры выполнен в стиле лофт. Тон в помещении задают характерные для этой индустриальной стилистики коричнево-терракотовый, черный и цвет темного натурального дерева. Пространство поделено на несколько функциональных зон - кухни, гостиной и спальни. Последнюю отделили деревянными реечными перегородками и тяжелыми шторами, которые при желании можно закрыть, сделав зону отдыха более приватной. Особое внимание уделено освещению. В каждой зоне предусмотрены свои светильники, также выполненные в фабричной стилистике. Кроме основной комнаты и ванной в квартире обустроили удобную гардеробную и лоджию с рабочим местом.
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