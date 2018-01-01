В последнее время большой популярностью в сфере оформления интерьеров пользуется стиль лофт. И это вполне объяснимо, так как именно эта стилистика является синонимом универсальности, функциональности и комфорта. Да и позволить себе такой интерьер могут не только владельцы большого жилого пространства, но и обладатели совсем небольших помещений.

Дизайн-проект этой квартиры – яркий пример индустриального стиля, воплошенного в небольшом пространстве. Планировка, фактура, отделочные материалы идеально соответствуют духу лофта, а все мелкие детали гармонично вписаны в общую стилистику.