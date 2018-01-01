Дизайн-проект реализован в стиле Модернизм с элементами Современной классики.

По традиции было выполнено зонирование пространства методом возведения дополнительных стен. Так в квартире появилась спальня, детская комната и кухня, объединенная с гостиной.

По всему периметру квартиры натяжной потолок, а пол покрыт ламинатом, за исключением ванной комнаты. Цветовая гамма светлая и способствующая расширению пространства, сочетает в себе белый, светло-коричневый и серый оттенок.

Небольшая прихожая с зеркальным шкафом переходит в узкий коридор, украшенный панно в небесных оттенках, который ведет на кухню. Компактный гарнитур и деревянный темно-коричневый стол с серыми стульями занимают столовую зону. Над столом висит светильник, сделанный под плетение. Вторая часть помещения - гостевая зона, оснащенная диваном и оригинальной формы журнальным столиком. Визуальным разделителем служит рабочее место у стены.

Спальня получилась крайне лаконичной, но очень уютной благодаря кремовой покраске стен, на фоне которых выгодно контрастирует терракотового цвета кровать в мягкой обивке и рабочее кресло цвета морской волны. Зеркальные двери шкафа-купе зрительно расширяют комнату, необычной формы потолочный светильник является яркой деталью в стиле Модернизм.

Детская комната в этой квартире - самое жизнерадостное и оригинально обустроенное пространство для двоих детей: мальчика и девочки. Пол покрыт ламинатом на пробковой основе, что особенно уместно в детской, а сверху уложен тонкий ковер. В комнате в равной степени есть все необходимое для брата и сестры. Справа располагается спальный модуль из двухэтажной кровати с ящиками для хранения вещей, выполненный в бирюзово-белой цветовой гамме. Слева же гармонично расположились два письменных стола, где дети не будут мешать друг другу делать уроки. В качестве декора стены над учебной зоной и около нее закреплены меловые доски. Зеркальные шкаф-купе - общий для двоих детей - добавляет пространству площади. В качестве интересного декора над спальным местом используются полки в виде деревянных домиков - смотрится очень мило и практично.