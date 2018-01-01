Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.6м2 стиль Модернизм для жк московский
Фото №2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.6м2 стиль Модернизм для жк московский
Фото №3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.6м2 стиль Модернизм для жк московский
Фото №4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.6м2 стиль Модернизм для жк московский
Фото №5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.6м2 стиль Модернизм для жк московский
Фото №6: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.6м2 стиль Модернизм для жк московский

Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.6м²
стиль Модернизм
для жк "московский"

Стоимость разработки составила 39 990 р.
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Дизайн-проект реализован в стиле Модернизм с элементами Современной классики.

По традиции было выполнено зонирование пространства методом возведения дополнительных стен. Так в квартире появилась спальня, детская комната и кухня, объединенная с гостиной.

По всему периметру квартиры натяжной потолок, а пол покрыт ламинатом, за исключением ванной комнаты. Цветовая гамма светлая и способствующая расширению пространства, сочетает в себе белый, светло-коричневый и серый оттенок.

Небольшая прихожая с зеркальным шкафом переходит в узкий коридор, украшенный панно в небесных оттенках, который ведет на кухню. Компактный гарнитур и деревянный темно-коричневый стол с серыми стульями занимают столовую зону. Над столом висит светильник, сделанный под плетение. Вторая часть помещения - гостевая зона, оснащенная диваном и оригинальной формы журнальным столиком. Визуальным разделителем служит рабочее место у стены.

Спальня получилась крайне лаконичной, но очень уютной благодаря кремовой покраске стен, на фоне которых выгодно контрастирует терракотового цвета кровать в мягкой обивке и рабочее кресло цвета морской волны. Зеркальные двери шкафа-купе зрительно расширяют комнату, необычной формы потолочный светильник является яркой деталью в стиле Модернизм.

Детская комната в этой квартире - самое жизнерадостное и оригинально обустроенное пространство для двоих детей: мальчика и девочки. Пол покрыт ламинатом на пробковой основе, что особенно уместно в детской, а сверху уложен тонкий ковер. В комнате в равной степени есть все необходимое для брата и сестры. Справа располагается спальный модуль из двухэтажной кровати с ящиками для хранения вещей, выполненный в бирюзово-белой цветовой гамме. Слева же гармонично расположились два письменных стола, где дети не будут мешать друг другу делать уроки. В качестве декора стены над учебной зоной и около нее закреплены меловые доски. Зеркальные шкаф-купе - общий для двоих детей - добавляет пространству площади. В качестве интересного декора над спальным местом используются полки в виде деревянных домиков - смотрится очень мило и практично.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля двухкомнатной квартиры39 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
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3D тур
Фото №1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.6м2 стиль Модернизм для жк московскийФото №2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.6м2 стиль Модернизм для жк московскийФото №3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.6м2 стиль Модернизм для жк московскийФото №4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.6м2 стиль Модернизм для жк московскийФото №5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.6м2 стиль Модернизм для жк московскийФото №6: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.6м2 стиль Модернизм для жк московский
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Страницы дизайн-проекта
Каждый дизайн проект готовится индивидуально с нуля. Посмотрите что входит в состав дизайн проекта.
Стоимость дизайн проекта зависит от количества комнат. Ознакомьтесь с ценами.
Фото №1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.6м2 стиль Модернизм для жк московскийФото №2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.6м2 стиль Модернизм для жк московскийФото №3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.6м2 стиль Модернизм для жк московскийФото №4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.6м2 стиль Модернизм для жк московскийФото №5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.6м2 стиль Модернизм для жк московскийФото №6: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.6м2 стиль Модернизм для жк московский
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