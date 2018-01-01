Трехкомнатная квартира площадью 89,2 кв.м. оформлена в стиле Модернизм. В квартире проживает многодетная семья, а площадь жилья позволила не ограничивать дизайнерские решения до одного лишь функционала.

Слева от входной двери находится подвесная консоль, а справа, помимо вешалки и обувницы, можно увидеть одну из новых smart технологий - интерактивное зеркало с подсветкой шириной почти во всю стену. Чуть подальше встроенный шкаф высотой до потолка, за белым глянцевым фасадом которого расположено три вместительных отсека. Для того чтобы прикрыть шкаф во всю глубину, была установлена перегородка из деревянных реек. Пол во всей прихожей, ее ответвлениях, а так же на кухне пол утеплен и покрыт керамогранитной плиткой серого цвета.

Согласно выбранному стилю Модернизм, интерьер в гостиной выдержан в строгих геометрических очертаниях. Пол помещения выложен паркетом из светлого дерева, и выкладка продолжается до середины стены, у которой расположен четырехместный диван серого цвета. По всему периметру потолка встроены точечные светильники, а основным элементом освещения выступает футуристическая люстра из пяти разноуровневых элементов четырехугольной формы. Всё пространство по левую руку от двери занимает белый шкаф-стенка с декоративной нишей с подсветкой. Еще в комнате есть прямоугольный журнальный стол со вторым дном, длинная тумба по ТВ и плазма.

Из гостиной можно попасть в столовую зону. Эстетичная и просторная кухня оформлена в двух основных цветах: фасад гарнитура, пол, мягконабивные стулья, и шторы - в сером оттенке, а столешница для готовки, полки, и декоративная реечная стойка - из натурального светлого дерева. Благородным штрихом в общей цветовой гамме являются элементы черного цвета: светодиодная лента, холодильник, части техники и подвесной светильник в виде многогранника с красным освещением. У одного из окон кухни расположен компактный круглый стол, отделанный под мрамор.

Спальня взрослых членов семьи выполнена примерно в той же цветовой гамме, что и гостиная, и кухня, разве что белый цвет здесь превалирует. Интересным решением было сделать зону отдыха в виде кушетки прямо под окном, по обе стороны которой расположение отрытые стеллажи. Над ней небольшая подсветка из точечных светильников. Такие же шкафы с открытыми стеллажами и закрытыми шкафами расположены по левой от вдоха стене, а между ними гармонично вписался простой рабочий стол из массива дерева. Над ним установлено интерактивное зеркало. Что касается отделки стен, то однотонные бумажные обои сероватого оттенка сменяются частями фотообоев с ненавязчивым растительным принтом. Рядом с двуспальной кроватью находится трехсекционный шкаф-купе с дверями из матированного стекла. Изголовье спального места оформлено в виде панно из деревянной мозаики.

Самой большой и рационально обустроенной зоной в квартире является детская комната, оформленная в пастельных тонах с ярко-желтыми элементами, где проживают трое разновозрастных детей. В центральной ее части располагается кровать-чердак, под которой органично поместился угловой письменный стол. Здесь же, под окном, размещается зона отдыха, аналогичная той, что в спальне родителей: кушетка с подушками и ящиками для хранения между двумя высокими открытыми стеллажами.

В качестве уютного и практичного декора выступают многоцветный коврик на полу и кресло-груша. Секретным и оригинальным предметом мебели является шкаф-трансформер с откидным спальным местом и консолью под ТВ.

Вторая часть комнаты наполовину скрыта за перегородкой из деревянных реек. Здесь расположена полутороспальная кровать с прикроватной подвесной тумбой и система шкафов с антресолью. Объем детской комнате придает общая на две зоны стена с фотообоями с нежно салатовым принтом.

Ванная комната совмещена с санузлом, и ее оформление определенно не оставляет равнодушным. Здесь размещена угловая столешница для раковины из литого мрамора, а над ней множество круглых зеркал разного размера. В целях экономии места стиральная машина встроена в нишу под подвесным шкафом.