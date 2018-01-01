Дизайн-проект реализовали в стиле Минимализм. Путем возведения перегородок из ГКЛ пространство вместило в себя спальню, детскую комнату, кабинет и гостиную, объединенную с кухней.

Все стены и перегородки в квартире со звукоизоляцией, а полы покрыты ламинатом под светлый дуб. Из прихожей, оснащенной только самым необходимым (обувница, вешалка, шкаф с зеркальными дверями и пуф), можно попасть в гостиную-кухню.

Помещение выполнено в трех основных цветах: сером, белом и оттенках коричневого. Самым ярким объектом в гостевой зоне является синий кожаный диван Честерфилд. Гостиная и кухня выполнены с максимальным акцентом на функционал с сохранением свободного пространства, поэтому здесь есть ниши под тумбы и полки с элементами декора, куда органично вписалась настенная плазма.

Кухонный гарнитур располагается по обе стены, очень лаконичен с виду, вместителен и выполнен в шоколадно-белой цветовой гамме. Из мебели так же имеется обеденная группа в виде квадратного стола со стеклянной столешницей и мягких стульев с высокой спинкой. Пространство очень светлое не только благодаря хорошо проникающему естественному свету, но и световым элементам: оригинальной люстре, прикрепленной к двухуровневому потолку из ГКЛ, и множеству встроенных потолочных светильников по всему периметру.

Спальня взрослых членов семьи отделана просто: белые стены и потолок, серый и белый фасад мебельного гарнитура, двуспальная кровать с мягким изголовьем, расположенная прямо под одним из окон. Напротив кровати располагаются шкафы с нишей для ТВ, сверху полки, а внизу тумбы для хранения вещей. Здесь, так же как и в гостиной, на окнах висят римские шторы. Интересным решением было прикрыть радиатор в спальне декоративного вида решеткой.

Рабочий кабинет в квартире обустроен по всем правилам домашнего офиса в минималистическом стиле. Справа от двери вплоть до потолка располагается стеллаж с открытыми полками и закрытыми ящиками, компьютерный стол, напротив которого установлен небольшой диван для отдыха или общения.

Детская комната представляет собой классическое помещение, где живет подросток, а интерьер в полной мере отражает его характер и интересы. Это самая многоцветная комната из всех представленных в дизайн-проекте. Над двуспальной кроватью во всю ширину стены под потолком находится подвесная полка с матовым стеклом. Снизу полки закреплены светильники, а стена за кроватью декорирована деревянными рейками. В углу комнаты расположено кресло с обивкой с африканскими мотивами, напоминающими стиль арт-деко. Рабочее место обустроено прямо под окном: угловой компьютерный стол с тумбами и прилегающая к нему система полок. Дополняют обстановку различные молодежные элементы декора, например, забавное графическое изображение на стене у кровати, принтованный коврик и пуф в виде мяча.

Зона гигиены представлена отдельной душевой и санузлом. Отделка стен - керамогранит в бежевом цвете со вставками из плиточной мозаики. Оба помещения хоть и небольшие по площади, но рационально продуманные. Так, в санузле имеется шкаф в стене за реечными дверцами, а в душевой выделена ниша для стиральной машины и сушилки.