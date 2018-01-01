Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 65.0м2 стиль Минимализм для жк московский
Фото №2: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 65.0м2 стиль Минимализм для жк московский
Фото №3: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 65.0м2 стиль Минимализм для жк московский
Фото №4: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 65.0м2 стиль Минимализм для жк московский
Фото №5: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 65.0м2 стиль Минимализм для жк московский
Фото №6: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 65.0м2 стиль Минимализм для жк московский

Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 65.0м²
стиль Минимализм
для жк "московский"

Стоимость разработки составила 49 990 р.
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Дизайн-проект реализовали в стиле Минимализм. Путем возведения перегородок из ГКЛ пространство вместило в себя спальню, детскую комнату, кабинет и гостиную, объединенную с кухней.

Все стены и перегородки в квартире со звукоизоляцией, а полы покрыты ламинатом под светлый дуб. Из прихожей, оснащенной только самым необходимым (обувница, вешалка, шкаф с зеркальными дверями и пуф), можно попасть в гостиную-кухню.

Помещение выполнено в трех основных цветах: сером, белом и оттенках коричневого. Самым ярким объектом в гостевой зоне является синий кожаный диван Честерфилд. Гостиная и кухня выполнены с максимальным акцентом на функционал с сохранением свободного пространства, поэтому здесь есть ниши под тумбы и полки с элементами декора, куда органично вписалась настенная плазма.

Кухонный гарнитур располагается по обе стены, очень лаконичен с виду, вместителен и выполнен в шоколадно-белой цветовой гамме. Из мебели так же имеется обеденная группа в виде квадратного стола со стеклянной столешницей и мягких стульев с высокой спинкой. Пространство очень светлое не только благодаря хорошо проникающему естественному свету, но и световым элементам: оригинальной люстре, прикрепленной к двухуровневому потолку из ГКЛ, и множеству встроенных потолочных светильников по всему периметру.

Спальня взрослых членов семьи отделана просто: белые стены и потолок, серый и белый фасад мебельного гарнитура, двуспальная кровать с мягким изголовьем, расположенная прямо под одним из окон. Напротив кровати располагаются шкафы с нишей для ТВ, сверху полки, а внизу тумбы для хранения вещей. Здесь, так же как и в гостиной, на окнах висят римские шторы. Интересным решением было прикрыть радиатор в спальне декоративного вида решеткой.

Рабочий кабинет в квартире обустроен по всем правилам домашнего офиса в минималистическом стиле. Справа от двери вплоть до потолка располагается стеллаж с открытыми полками и закрытыми ящиками, компьютерный стол, напротив которого установлен небольшой диван для отдыха или общения.

Детская комната представляет собой классическое помещение, где живет подросток, а интерьер в полной мере отражает его характер и интересы. Это самая многоцветная комната из всех представленных в дизайн-проекте. Над двуспальной кроватью во всю ширину стены под потолком находится подвесная полка с матовым стеклом. Снизу полки закреплены светильники, а стена за кроватью декорирована деревянными рейками. В углу комнаты расположено кресло с обивкой с африканскими мотивами, напоминающими стиль арт-деко. Рабочее место обустроено прямо под окном: угловой компьютерный стол с тумбами и прилегающая к нему система полок. Дополняют обстановку различные молодежные элементы декора, например, забавное графическое изображение на стене у кровати, принтованный коврик и пуф в виде мяча.

Зона гигиены представлена отдельной душевой и санузлом. Отделка стен - керамогранит в бежевом цвете со вставками из плиточной мозаики. Оба помещения хоть и небольшие по площади, но рационально продуманные. Так, в санузле имеется шкаф в стене за реечными дверцами, а в душевой выделена ниша для стиральной машины и сушилки.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля трёхкомнатной квартиры49 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
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3D тур
Фото №1: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 65.0м2 стиль Минимализм для жк московскийФото №2: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 65.0м2 стиль Минимализм для жк московскийФото №3: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 65.0м2 стиль Минимализм для жк московскийФото №4: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 65.0м2 стиль Минимализм для жк московскийФото №5: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 65.0м2 стиль Минимализм для жк московскийФото №6: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 65.0м2 стиль Минимализм для жк московский
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

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