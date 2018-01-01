Дизайн однокомнатной квартиры выполнен в теплых и светлых тонах, что создает атмосферу уюта и умиротворения. Стиль модернизм предлагает актуальный декор с современными геометричными элементами, которые, подобно паззлу, складываются в лаконичную картину, выступающую удачной оправой вашей повседневной жизни.

Проект разработан для современных людей, ценящих свое пространство и время. Приятные зеленые оттенки добавляют ощущение нежного лета в любой сезон.