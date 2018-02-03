Дизайн-проект этой двухкомнатной студии выполнен в стиле современная классика. Интерьер отличается практичностью и сдержанным характером. Строгие геометрические формы, симметрия в расстановке мебели и элементов декора создают спокойную, умиротворяющую атмосферу.
Для стиля «современная классика» характерно сочетание различных текстур, материалов и фактур. В своем проекте авторы комбинируют между собой дерево, пластик, металл и камень. Такой дизайнерский ход помогает придать интерьеру особое обаяние и свой индивидуальный характер.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.