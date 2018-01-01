Стиль контемпорари четко отвечает современным требованиям комфорта и функциональности в оформлении интерьера. Эта стилистика предоставляет большую свободу в выборе материалов, мебели и декора.

Интерьер данной квартиры выполнен в светлых тонах, здесь присутствуют бежевый, белый и лиловый цвета. Для пола дизайнеры выбрали ламинат под дерево. Он отлично перекликается с текстурой дверей, создавая гармоничный ансамбль.

Разноплановые светильники – эффектный способ декора, придающий каждой зоне квартиры свой неповторимый характер.

Для кухни дизайнеры подобрали лаконичную и функциональную мебель, которая идеально соответствует основной стилистике квартиры.