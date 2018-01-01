Основные черты стиля контемпорари, такие как простота форм, функциональность, использование нейтральных цветов, максимум воздуха и естественного света, нашли отражение в дизайн-проекте этой квартиры. Интерьер получился лаконичным и функциональным. Кухонное пространство достаточно минималистично. Благодаря компактной мебели оно выглядит очень органично и свободно. Здесь нет ничего лишнего и все направленно на поддержание комфорта. Дизайн спальни тоже минималистичен. Главным фокусным элементом в этом помещении является стена в изголовье кровати с изображением сакуры.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.