В последнее время одним из самых популярных стилей в оформлении интерьеров является модернизм. Ему отдают предпочтение энергичные люди, открытые всему новому и современному.

Разрабатывая этот проект, дизайнеры следовали основным принципам данной стилистики, благодаря чему помещение получилось необычайно функциональным и гармоничным. Четкие формы, сдержанные тона и стильные элементы декора - все это позволило создать красивый современный интерьер.