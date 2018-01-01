В последнее время одним из самых популярных стилей в оформлении интерьеров является модернизм. Ему отдают предпочтение энергичные люди, открытые всему новому и современному.
Разрабатывая этот проект, дизайнеры следовали основным принципам данной стилистики, благодаря чему помещение получилось необычайно функциональным и гармоничным. Четкие формы, сдержанные тона и стильные элементы декора - все это позволило создать красивый современный интерьер.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.