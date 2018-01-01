Дизайн-проект однокомнатной квартиры выполнен в стиле модернизм. Геометрия небольшого пространства четко разграничена. Одна из комнат совмещает в себе две функциональные зоны - гостиной и кухни. Благодаря правильному зонированию оба пространство выглядит гармонично и целостно. Под хозяйскую спальню и детскую комнату выделены отдельные помещения. Тон в квартире задают контрастные цвета - белый, серый и черный. Особое внимание уделено освещению. Помимо основных источников света каждое пространство оснащено дополнительными осветительными приборами.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.